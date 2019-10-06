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06.10.19 12:47

"Слуга, виходь - народ прийшов!" На Майдані відбувається віче "проти капітуляції". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

У центрі української столиці, на Майдані Незалежності, в неділю активісти скликали віче "Зупинимо капітуляцію".

майдан

Як передає Цензор.НЕТ, приводом для проведення заходу активісти назвали протидію "будь-яким спробам влади прийняти рішення, які приведуть до поразки у війні з Росією, як "формула Штайнмаєра","особливий статус" для Донбасу".

"Україна стоїть за пів кроку від капітуляції у війні з Росією. Проведення виборів в ОРДЛО відкриває двері до атономіі ОРДЛО, легалізації терористів як політиків і "народної міліції", і врешті-решт втрати суверенітету України. З метою системної протидії капітуляції ми оголошуємо створення опору КАПІТУЛЯЦІЇ. Закликаємо об'єднуватися всіх небайдужих патріотів. На віче ми висунемо ультиматум владі і обговоримо стретігію і план подальших дій", - йдеться в повідомленні організаторів, які підкреслили, що це "загальна акція" і закликали не використовувати подію в партійних інтересах.

"Приносьте з собою жовтий скотч і жовті стрічки як символ опору капітуляції. Акція відбудеться виключно під національними прапорами ... Тільки національна символіка - синьо-жовта, червоно-чорна, кримськотатарська тощо. Жодної партійної символіки", - повідомили організатори.

Фото Олега Богачука

Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 01
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 02
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 03
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 04
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 05
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 06
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 07
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 08
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 09
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 10
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 11
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 12
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 13
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 14
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 15
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 16
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 17
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 18
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 19
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 20
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 21

Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 22
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 23
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 24

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