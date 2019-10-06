"Слуга, виходь - народ прийшов!" На Майдані відбувається віче "проти капітуляції". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Як передає Цензор.НЕТ, приводом для проведення заходу активісти назвали протидію "будь-яким спробам влади прийняти рішення, які приведуть до поразки у війні з Росією, як "формула Штайнмаєра","особливий статус" для Донбасу".

"Україна стоїть за пів кроку від капітуляції у війні з Росією. Проведення виборів в ОРДЛО відкриває двері до атономіі ОРДЛО, легалізації терористів як політиків і "народної міліції", і врешті-решт втрати суверенітету України. З метою системної протидії капітуляції ми оголошуємо створення опору КАПІТУЛЯЦІЇ. Закликаємо об'єднуватися всіх небайдужих патріотів. На віче ми висунемо ультиматум владі і обговоримо стретігію і план подальших дій", - йдеться в повідомленні організаторів, які підкреслили, що це "загальна акція" і закликали не використовувати подію в партійних інтересах.

"Приносьте з собою жовтий скотч і жовті стрічки як символ опору капітуляції. Акція відбудеться виключно під національними прапорами ... Тільки національна символіка - синьо-жовта, червоно-чорна, кримськотатарська тощо. Жодної партійної символіки", - повідомили організатори.

Фото Олега Богачука















































