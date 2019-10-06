У Києві затримали зловмисників, які викрали мультимедійне обладнання на 4 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Інцидент трапився на території підприємства на вулиці Туполєва у Шевченківському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення, що невідомі проникли до складського приміщення та викрали звідти обладнання. На місце скоєння злочину черговий направив слідчо-оперативну групу територіального управління поліції.

Начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус розповів, що співробітники карного розшуку оглянули територію та відразу розпочали пошуки осіб, причетних до злочину:

"Ми встановили, що зловмисників було четверо. Вони під’їхали до складського приміщення, а далі один чоловік залишився біля автомобіля та спостерігав за обстановкою. Тим часом його спільники зламали замки та проникли у будівлю. Потім вони почали виносити майно та вантажити його до автомобіля. У результаті крадії викрали екрани, проектори, пультові відеосервери на суму понад 4 мільйони гривень".

Поліцейські провели комплекс розшукових заходів і встановили місце перебування одного із правопорушників, а згодом - і його.

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Обидва фігуранти – жителі міста Обухів, 1978 та 1981 років народження, один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку з проникненням у житло. Під час проведення невідкладних обшуків за місцями мешкання у крадіїв вилучили речові докази. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення та затримання ще двох підозрюваних.

"За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною п’ятою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу", - додав Ігор Леус.