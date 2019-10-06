В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"На службу заступили 300 поліцейських, в тому числі співробітники поліції діалогу, і військовослужбовців Національної гвардії України.

До столичної поліції надійшло кілька заявок про проведення акції на Майдані Незалежності. На цей час там перебуває близько 10 000 осіб. Порушень не зафіксовано", -повідомили в поліції.

Зазначимо, що деякі організатори та учасники віче називають цифру в 20 тисяч осіб.

Нагадуємо, 6 жовтня в центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбувається акція "Зупинимо капітуляцію".