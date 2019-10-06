Захищаючи таким чином життя наших солдатів, ми піддаємо небезпеці життя держави, - Джемілєв про "формулу Штайнмаєра"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.

"Захід пішов на це, тому що йому хочеться, щоб ця справа швидше зав'язалася, і вони дуже хочуть торгувати на дуже великому ринку Росії і заробляти свої євро. Українських інтересів тут, звичайно, немає", - зазначив Джемілєв.

Лідер кримських татар також вважає, що проведення виборів на окупованих територіях відразу після відведення військ неприпустиме,бо протягом п'яти років там активно впроваджувалася російська пропаганда.

"Що стосується Криму. Ми протягом цих багатьох років говорили, цілком обгрунтовано виставляли претензії про те, чому в Мінських угодах немає ні слова про забезпечення повної територіальної цілісності України, в тому числі звільнення окупованого Криму. Зараз те ж саме - в так званій "формулі Штайнмаєра" взагалі не йдеться про повний контроль держави над своєю територією, включаючи АР Крим", - додав він.

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На думку Джемілєва, доводи про те, що "формула Штайнмаєра" потрібна для проведення саміту в Нормандському форматі - це поганий аргумент, адже на зустрічі "нормандської четвірки" західні країни не готові рішуче підтримувати суверенітет України і змусити РФ звільнити окуповані території, в тому числі Крим.

"Відведення військ дуже потрібно, бо людське життя на першому місці. Мабуть, керувалися таким же принципом (як було при окупації півострова. - Ред.): не стріляти у ворога, людське життя понад усе і без єдиного пострілу віддати Крим. Ну що ж, давайте без єдиного пострілу віддамо тепер Донбас, Луганськ, а далі ще щось захоче Путін.

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Але тоді ми вже не держава. Для чого тоді ми утримуємо армію, платимо понад 5 мільярдів платників податків, якщо життя людське дороге? Так, дороге, але, захищаючи життя наших солдатів, ми піддаємо небезпеці життя держави", - підсумував Джемілєв.