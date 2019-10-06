Співробітника податкової, що змушував підприємця купити алкогольні напої з підробленими акцизними марками, затримано на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Податківець змушував підприємця купити 1000 пляшок горілки з підробленими акцизними марками на суму 51 тис. грн для подальшої реалізації. Крім цього, він отримав 300 доларів США неправомірної вигоди від того ж підприємця за нестворення перешкод у його діяльності, пов’язаній з реалізацією алкогольної продукції.

Відбулося затримання податківця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди.

Вилучено неправомірну вигоду в сумі 51 тис. грн та 300 доларів США та 50 ящиків алкогольних напоїв, тютюнові вироби невідомого походження та грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США, 1000 злотих та понад 12 тис. грн.

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Слідчі ДБР перевіряють причетність інших службових осіб ГУ Державної податкової служби у Львівській області до вказаної протиправної діяльності.

Наразі затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання податківцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює УВБ Нацполіції у Львівській області. Досудове розслідування розпочато за матеріалами Управління захисту економіки Нацполіції у Львівській області.

Кваліфікація:прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних елементів (ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України), придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України).

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