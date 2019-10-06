"Сьогоднішній Майдан - це меседж владі: зупинитися", - Гайдукевич

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив член президії Центральної ради політсили Віталій Гайдукевич під час Всеукраїнського віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію", яке відбувається в Києві.

"Влада не готова чути людей, і те відеозвернення з поясненнями, яке кілька днів тому було оприлюднено президентом, було ні про що. Там не було видно людину, яка хоче чути і за результатами почутого щось робити для країни. Тому важко прогнозувати, чи з'явиться це "чути" після сьогоднішньої акції, яка відбувається як в столиці, так і в усіх великих містах України", - заявив він.

Гайдукевич зазначив, що люди на Майданах у Києві, і на майданах в Україні прийшли не протистояти, вони прийшли заявити, що вони громадяни цієї країни, яких не влаштовує, те, що влада відмовляється від державності України. Адже відводити українські війська зі своєї території під час війни - це зрада державних інтересів.

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Він підкреслив: "Перше, що хочуть люди, які стоять на Майдані, щоб їх почали чути, і прислухалися. Їх основне прагнення сьогодні - це вступити в прямий діалог з людьми, які зараз перебувають на Банковій в ролі керівництва держави".

Також Гайдукевич зазначив, що не варто говорити про якусь радикалізацію ситуації, варто тільки розуміти, що будь-яка імплементація, будь-якої формули має проходити через парламент.

"Є ще попереду кілька кроків, які повинна зробити влада і ці кілька кроків є декількома шансами для Зеленського зупинитися. Сьогоднішній Майдан - це меседж влади: зупинитися", - додав він.