Поліцейські продовжать нести службу в Золотому-4 та Катеринівці після розведення сил, - Троян

Про це заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив під час зустрічі з жителями м. Золоте-4 на Луганщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Уже сьогодні ми збільшуємо кількість співробітників поліції, які в складі піших і автопатрулів реагуватимуть на виклики і повідомлення громадян і гарантуватимуть публічну безпеку в населених пунктах на лінії зіткнення", - зазначив Троян.

Також заступник голови Нацполіції анонсував у місті Золоте-4 особистий прийом громадян начальником поліції в Луганській області Сергієм Колесником для вирішення всіх нагальних проблем жителів, що належать до компетенції поліції.

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"Ми вже маємо приклад успішної роботи правоохоронців після розведення військ у стратегічному смт. Станиця Луганська. Там місцеві жителі теж мали побоювання щодо своєї долі після переміщення військових на нові рубежі. На передовій лінії тоді виявилися бійці батальйону поліції "Луганськ-1", нацгвардійці та прикордонники. І вони в повному обсязі виконують покладені на них завдання щодо гарантування правопорядку і безпеки українських громадян", - зазначив Троян.

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