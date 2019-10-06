Якби Зеленський прийшов на віче, був би несподіваний хід ферзем, а так - повторює історію Януковича, - ветеран АТО Франчук

Про це написав у фейсбуці ветеран АТО Олександр Франчук, передає Цензор.НЕТ.
"Об'єктивна претензія: реакції Зеленського ідентичні реакціям Кучми, Януковича та Порошенка.
Нам не потрібно пафосу. Нам потрібен живий діалог.
Щоб отримати мовчання у відповідь, народу вистачало і Кучми, і Януковича, і Порошенка.
Ви сказали, що ви слуги народу, то йдіть до народу і пояснюйте свої дії.
Поки що ви, громадяни-властителі, як ті поросятка із казки про Нуф-Нуфа, Нфі-Ніфа і Наф-Нафа: перелякані, деморалізовані і нездатні до дій.
А Вовк буде ламати ваш будиночок. Це факт.
Якби Зеленський прийшов разом зі своїми слугами на віче, він би зробив дуже несподіваний хід ферзем...
А так - повторює історію Віктора Федоровича...
Якби Віктор Федорович вийшов на Майдан і по-батьківськи дав по дупі начальникам "беркутівців", і хоча б на публіку лютував і говорив, що він піде в ЄС, то Майдан тоді б і захлинувся... Але ж...
Правильно каже Ю.Романенко: "Тупість - це наша об'єднавча риса!" - зазначив Франчук.