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06.10.19 17:56

З 700 млн грн, виділених державою на інтернетизацію шкіл, на місцях освоєно лише 14, - Новосад

Станом на 1 січня 2019 року в Україні було близько 700 шкіл без інтернету, водночас кошти, виділені державою на інтернетизацію шкіл, на місцях не освоюються.

З 700 млн грн, виділених державою на інтернетизацію шкіл, на місцях освоєно лише 14, - Новосад

Про це повідомила міністр освіти України Ганна Новосад в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 1 січня 2019 року у нас було близько 700 шкіл, які не мали доступу до інтернету взагалі. Було близько 9 тис. шкіл в Україні, які мали доступ до інтернету менше 30 мегабіт", - розповіла міністр.

За її словами, на 2019 рік виділено кошти з субвенції на підвищення якості освіти в розмірі 700 млн гривень на інтернетизацію.

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"На жаль, ми маємо констатувати, що з 700 млн гривень на всю країну станом на 1 вересня було використано аж 14! Кошти держава виділила, але на місцях є певна неспроможність або неможливість ці кошти використати. Тепер не Міносвіти, а Міністерство діджиталізації буде займатися комплексним підходом до впровадження інтернету, зокрема в школах", - заявила Новосад.

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