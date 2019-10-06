Боєць 28-ї ОМБр Іван Дейкун загинув на Донбасі 6 жовтня

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заступник командира бойової машини - навідник-оператор 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр Іван Дейкун - зазнав несумісних із життям поранень грудної клітки калібром 7,62 мм.

Дейкун Іван Вікторович народився 23 червня 1978 року. Тіло військовослужбовця направлено в морг Курахівської ЦРЛ Донецької області.

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Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 жовтня 24 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, а ще один - бойової травми.