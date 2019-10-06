У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Організатором протестного заходу виступив опозиційний політик Микола Статкевич, лідер незареєстрованої в Білорусі партії "Народна грамада". Він заявив, що вважає своїм обов'язком сприяти усуненню Лукашенка від влади, і закликав білорусів до об'єднання, щоб "країну не змогли продати нікому".

Читайте також: "Суверенітет і незалежність - це святе": у Лукашенка спростували повідомлення про плани створення конфедерації з РФ

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що уряди Росії та Білорусі на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн. Вона передбачає часткове об'єднання їхніх економічних систем до січня 2021 року, створення єдиних Податкового та Цивільного кодексів та єдиного зовнішньоторговельного режиму, а також централізованого регулювання паливної сфери та інших галузей.

Читайте також: Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання