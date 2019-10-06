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06.10.19 20:16

У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією. ФОТО

У Мінську відбулась акція під назвою "Мітинг за незалежність". Її учасники протестували проти імовірної інтеграції Білорусі з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією 01

Організатором протестного заходу виступив опозиційний політик Микола Статкевич, лідер незареєстрованої в Білорусі партії "Народна грамада". Він заявив, що вважає своїм обов'язком сприяти усуненню Лукашенка від влади, і закликав білорусів до об'єднання, щоб "країну не змогли продати нікому".

У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією 02

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У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією 03

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що уряди Росії та Білорусі на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн. Вона передбачає часткове об'єднання їхніх економічних систем до січня 2021 року, створення єдиних Податкового та Цивільного кодексів та єдиного зовнішньоторговельного режиму, а також централізованого регулювання паливної сфери та інших галузей.

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