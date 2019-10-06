Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.10.19 21:55

Депутат від "Слуги народу" Мотовиловець закликав прем'єра очистити Кабмін від корупціонерів

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука очистити виконавчу владу від корупціонерів.

Депутат від "Слуги народу" Мотовиловець закликав прем'єра очистити Кабмін від корупціонерів

Про це Мотовиловець заявив із парламентської трибуни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель. Зокрема, він зажадав звільнити заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

"Хочу вам нагадати його (Лавренюка. - Ред.) досягнення. Три роки тому Міністерство інфраструктури за квотним принципом відійшло "Народному фронту". Ми отримали міністра, який писав пости у фейсбуці, а його заступник будував корупційні схеми через підприємства, які контролює Міністерство інфраструктури. Зараз він (Лавренюк. - Ред.) залишається на посаді", - сказав депутат.

Читайте також: Лавренюк відповів на критику нардепа Мотовиловця: "Ви злочинець чи жертва?"

Мотовиловець нагадав, що представники морського співтовариства України неодноразово зверталися до президента і прем'єр-міністра з проханнями навести порядок у галузі.

"Я прошу вас провести кадрові зміни. Я прошу вас почути галузь, яка привернула найбільші інвестиції", - звернувся депутат до прем'єр-міністра під оплески залу.

Нагадаємо, Юрій Лавренюк працює заступником міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Курує морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті. Раніше він обіймав оперативні та керівні посади в підрозділах СБУ і МВС, а також був помічником у двох народних депутатів Блоку Юлії Тимошенко (ВО "Батьківщина") - Олександра Рябеки й Івана Кириленка. ЗМІ називають Лавренюка людиною міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Вимога звільнити Лавренюка містилася в листі колишнього заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера на адресу Олексія Гончарука, а також у колективних листах стивідорів та інших учасників ринку президенту Володимиру Зеленському. Стивідори назвали заступника міністра "уособленням і автором буквально всіх корупційних схем, які досі працюють на українському ринку морських вантажних перевезень".

Читайте також: Полювання на відьом влаштовувати не будемо, - Криклій про кадрові перестановки в Мінінфраструктури

У ЗМІ неодноразово наводилися приклади корупційних схем з участю Лавренюка. Це, зокрема, нав'язування судновласникам буксирних і швартових послуг певних фірм, махінації з тепловозами в порту "Південний", створення власного днопоглиблювального флоту АМПУ, хабарництво під час дипломування моряків, діяльність сумнівних охоронних структур та інші протиправні дії.

Президент Володимир Зеленський 13 липня приїжджав до Одеси, де в жорсткій формі звинуватив у корупції чиновників морської галузі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100