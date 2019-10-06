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06.10.19 22:11

Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що під час підготовки нового закону про особливий статус Донбасу не буде перейдено жодної "червоної лінії".

Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Громадське з посиланням на телеканал "Україна".

"Ключовим питанням є питання про вибори. Вибори можуть відбуватися лише за українським законодавством, і це одна з тих червоних ліній, про які ми говорили. По-друге, вибори можуть відбуватися лише тоді, коли немає кулеметів, танків, іншої зброї. Бо все це не дозволяє провести вибори. Коли буде досягнуто безпекового компонента, про що говорять усі політики, а насамперед президент і я, і представники нашої політичної сили, тоді ми зможемо винятково за українським законодавством провести вибори на поки що тимчасово окупованій території. Коли в нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати так званий новий закон про особливий статус Донбасу", - заявив Разумков.

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Разумков наголосив, що ніхто не буде порушувати "червоних ліній", які було зазначено раніше, адже від них залежить територіальна цілісність і суверенітет України.

"Ми справді розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій закінчується цього року. І треба знаходити новий механізм, новий закон, і президент про це говорив, що це буде публічна позиція, це не буде писатися в Офісі президента або в закритому комітеті Верховної Ради. Цей закон буде писатися разом із суспільством, бо це питання дуже важливе для всієї держави", - зауважив Разумков.

За його словами, для того, щоб ні в кого не було думки, що новий закон про особливий статус передбачатиме федералізацію України, він має розроблятися із залученням експертів, громадськості, Верховної Ради, Офісу президента, а також закордонних партнерів.

Голова Верховної Ради також сподівається, що перемовини в "нормандському форматі" зможуть дати поштовх, який допоможе вийти з глухого кута. Разумков також зауважив, що під час відведення військ із лінії розмежування безпека буде зберігатися за рахунок Національної гвардії, правоохоронців, які там перебуватимуть.

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"Це українська територія, і на ній будуть зберігатися закони України. А за дотриманням законів України і безпекою будуть наглядати правоохоронні органи України. Я впевнений, що до нього долучаться і представники організації ОБСЄ, і журналісти, які теж дуже часто беруть участь у цьому процесі. Я впевнений, що ми таким чином, на жаль, не швидко, але зможемо вийти з тієї патової ситуації, яку ми спостерігаємо протягом вже декількох років, і зможемо почати реалізовувати Мінські домовленості. І у такий спосіб, виконуючи ті пункти, які зазначені в Мінську, вийдемо на повернення, насамперед, людей і своїх територій", - наголосив він.

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