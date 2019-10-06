Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Громадське з посиланням на телеканал "Україна".

"Ключовим питанням є питання про вибори. Вибори можуть відбуватися лише за українським законодавством, і це одна з тих червоних ліній, про які ми говорили. По-друге, вибори можуть відбуватися лише тоді, коли немає кулеметів, танків, іншої зброї. Бо все це не дозволяє провести вибори. Коли буде досягнуто безпекового компонента, про що говорять усі політики, а насамперед президент і я, і представники нашої політичної сили, тоді ми зможемо винятково за українським законодавством провести вибори на поки що тимчасово окупованій території. Коли в нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати так званий новий закон про особливий статус Донбасу", - заявив Разумков.

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Разумков наголосив, що ніхто не буде порушувати "червоних ліній", які було зазначено раніше, адже від них залежить територіальна цілісність і суверенітет України.

"Ми справді розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій закінчується цього року. І треба знаходити новий механізм, новий закон, і президент про це говорив, що це буде публічна позиція, це не буде писатися в Офісі президента або в закритому комітеті Верховної Ради. Цей закон буде писатися разом із суспільством, бо це питання дуже важливе для всієї держави", - зауважив Разумков.

За його словами, для того, щоб ні в кого не було думки, що новий закон про особливий статус передбачатиме федералізацію України, він має розроблятися із залученням експертів, громадськості, Верховної Ради, Офісу президента, а також закордонних партнерів.

Голова Верховної Ради також сподівається, що перемовини в "нормандському форматі" зможуть дати поштовх, який допоможе вийти з глухого кута. Разумков також зауважив, що під час відведення військ із лінії розмежування безпека буде зберігатися за рахунок Національної гвардії, правоохоронців, які там перебуватимуть.

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"Це українська територія, і на ній будуть зберігатися закони України. А за дотриманням законів України і безпекою будуть наглядати правоохоронні органи України. Я впевнений, що до нього долучаться і представники організації ОБСЄ, і журналісти, які теж дуже часто беруть участь у цьому процесі. Я впевнений, що ми таким чином, на жаль, не швидко, але зможемо вийти з тієї патової ситуації, яку ми спостерігаємо протягом вже декількох років, і зможемо почати реалізовувати Мінські домовленості. І у такий спосіб, виконуючи ті пункти, які зазначені в Мінську, вийдемо на повернення, насамперед, людей і своїх територій", - наголосив він.