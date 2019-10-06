В Україні відбулись акції "Ні капітуляції". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові участь в акції взяли кілька політичних партій, Комітет Майдану Львівщини та Студентське братство, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Акція відбулась без партійних прапорів, обласне та міське керівництво мітинг проігнорувало. Серед понад тисячі львів'ян, які прийшли на віче, були місцеві громадські діячі, представники кримської громади, політики, більшість - учасники Революції Гідності.

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У Сумах учасники акції тримали українські прапори і плакати з написами: "Не дамо злити країну", "Україна - не рояль!", "Ні капітуляції!", "Ти загрався!", повідомляє Радіо Свобода. Захід відбувся у форматі "відкритого мікрофона", де кожен охочий міг виступити. На захід прийшли представники різних політичних партій і громадських організацій, а також деякі депутати міської та обласної рад Сум. У своїй резолюції учасники віче закликали "всіх небайдужих громадян до загальнонаціональної мобілізації для організації широкого спротиву незаконним і антиконституційним діям влади".





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За інформацією UA: Харків, близько сотні людей зібралися на площі Свободи біля намету "Все для перемоги". Серед учасників - представники проукраїнських громадських організацій та Євромайдану Харкова. Пікетувальники тримали в руках плакати "Вороги України, геть із нашої землі", "Відведення тільки за поребрик". Вигукували гасла: "Ні капітуляції".

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Подібні акції також відбулись у Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Кропивницькому, Миколаєві, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Чернігові, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Ужгороді, Кривому Розі, Маріуполі, Краматорську, Сєверодонецьку, Мелітополі, Нікополі, Рівному, Козятині, Славуті, Бердянську, Кременчуці.

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Нагадаємо, 6 жовтня в центрі Києва відбулась акція "Зупинимо капітуляцію".