На ґрунті ревнощів чоловік дістав боєприпас і підірвав себе разом із дружиною, - поліція Донеччини

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили, що загиблі - подружжя (51-річний чоловік і 49-річна жінка). За попередніми даними, між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік дістав боєприпас і підірвав себе разом із дружиною.

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"На місці події експерти виявили залишки гранати РГО. Факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також слідчі перевіряють версію скоєння самогубства. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, двоє людей загинули унаслідок вибуху в багатоквартирному житловому будинку в Донецькій області.