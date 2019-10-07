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07.10.19 09:20

Комбат 93-ї бригади Плахотник: "Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кров'ю чотирьох моїх бійців"

Основна проблема розведення сторін на окремих ділянках на Донбасі, на думку комбата 93-ї бригади Сергія Плахотника, в тому, що українські воїни залишатимуть свої позиції, а найманці РФ імітуватимуть відхід.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав комбат 93-ї бригади Сергій Плахотник, передає Цензор.НЕТ.

"Лапоть, карту купи! А я тим часом куплю за ящик горілки квиток у перший ряд, щоб подивитись, як представники влади відвідають Петровське, а Президент гарантуватиме безпеку його мешканців. Хіба що влада сепарська. Покажіть хто-небудь на карті, що від Петровського до наших позицій від 1,5 до 3 км. Кров'ю тільки моїх чотирьох хлопців та потом декількох батальйонів будувались ті позиції. Та основна проблема у тому, що ми залишатимемо свої позиції, а сепари імітуватимуть відхід з нікому непотрібної Вікторівки і відійдуть саме на Петровське. І на предмет настроїв мешканців цього села та сусідньої Стили ілюзій не може бути. Передайте Пристайку: його вже нає&@ли", - розповів Плахотник.

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Комбат 93-ї бригади Плахотник: Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кровю чотирьох моїх бійців 01
Комбат 93-ї бригади Плахотник: Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кровю чотирьох моїх бійців 02

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