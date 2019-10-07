Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.10.19 09:51

Вирішать залишитися без зброї - нехай залишаються, - Яременко про місцевих бойовиків, які воювали проти України на Донбасі

У Мінських домовленостях йдеться про "народну міліцію". У будь-якому разі це не формування з кулеметами, мінометами, танками тощо.

Вирішать залишитися без зброї - нехай залишаються, - Яременко про місцевих бойовиків, які воювали проти України на Донбасі

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеве населення, громадяни України зможуть мати право участі в роботі певних правоохоронних структур. І логічно, що в них буде передбачена для цього зброя. Але там не має бути жодних формувань, які непідконтрольні, непідзвітні і не під командуванням української влади", - заявив нардеп.

Відповідаючи на запитання, що робити з місцевими, донбаськими найманцями, які воювали на боці агресора, Яременко відповів: "Це проблема Росії і цих людей".

"Захочуть вийти разом з виведенням російського озброєння, командних структур і т. д. – хай виходять. Вирішать залишитися в ОРДЛО без зброї – нехай залишаються", - зазначив Яременко.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не лише на контрольованій території, але й на окупованому Донбасі.

Також читайте: Проведення виборів на Донбасі розкриє певне поле гри для України, - Яременко

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100