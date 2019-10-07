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07.10.19 10:42

Після катастрофи біля Львова авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти

Державна авіаційна служба припинила дію сертифіката експлуатанта авіакомпанії "Україна Аероальянс".

Після катастрофи біля Львова авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державіаслужби.

"Наказом Державної авіаційної служби України від 04 жовтня 2019 року № 1334 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 05-го жовтня 2019 року дію Сертифіката експлуатанта приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ "УКРАЇНА-АЕРОАЛЬЯНС" № UK 023", - йдеться в повідомленні.

Наказ прийнято на підставі рішення постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

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Нагадаємо, транспортний Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" здійснив аварійну посадку на ґрунт на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів" у п'ятницю вранці, перед тим зникнувши з радарів. На борту перебувало вісім осіб, з них сім членів екіпажу та один чоловік, який супроводжував вантаж. Літак здійснював чартерний вантажний рейс №UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) - Стамбул (Туреччина) і мав здійснити посадку в аеропорту "Львів" на дозаправку. У ЗМІ повідомляють, що термін експлуатації літака - 51 рік.

В результаті аварійної посадки загинули п'ятеро людей.

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