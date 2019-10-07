Після катастрофи біля Львова авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державіаслужби.

"Наказом Державної авіаційної служби України від 04 жовтня 2019 року № 1334 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 05-го жовтня 2019 року дію Сертифіката експлуатанта приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ "УКРАЇНА-АЕРОАЛЬЯНС" № UK 023", - йдеться в повідомленні.

Наказ прийнято на підставі рішення постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

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Нагадаємо, транспортний Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" здійснив аварійну посадку на ґрунт на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів" у п'ятницю вранці, перед тим зникнувши з радарів. На борту перебувало вісім осіб, з них сім членів екіпажу та один чоловік, який супроводжував вантаж. Літак здійснював чартерний вантажний рейс №UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) - Стамбул (Туреччина) і мав здійснити посадку в аеропорту "Львів" на дозаправку. У ЗМІ повідомляють, що термін експлуатації літака - 51 рік.

В результаті аварійної посадки загинули п'ятеро людей.