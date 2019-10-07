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07.10.19 10:49

Новий адмінтерустрій поширюватиметься на всю територію України, включно з Кримом і Донбасом, - Корнієнко

У парламентській фракції "Слуга народу" заявляють, що новий адміністративно-територіальний устрій України у межах децентралізації буде поширюватися, серед іншого, на тимчасово непідконтрольні території - Крим і Донбас.

Новий адмінтерустрій поширюватиметься на всю територію України, включно з Кримом і Донбасом, - Корнієнко

"Ми будемо приймати адміністративно-територіальний устрій всієї країни, включно з Кримом, Луганською та Донецькою областями повністю. Є всі ці райони, все розраховано. Тут питання буде, звичайно, коли це почне реально діяти", - сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що, згідно з дорожньою картою децентралізації, до кінця листопада буде підготовлений проєкт нового адміністративно-територіального устрою країни і почнеться його обговорення з суспільством.

Корнієнко зазначив, що для проведення децентралізації необхідно внести зміни до Конституції, після чого можна буде подавати в парламент відповідні законопроєкти, зокрема, про префекта.

Крім того, політик розкрив деякі деталі процесу децентралізації та повноважень, які будуть надані місцевим чиновникам.

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