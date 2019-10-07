"Поліція в політиці участі не братиме", - глава Нацполіції Клименко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

Інтерв'юер висловив припущення, що рівень вуличної злочинності могли б знизити так звані муніципальні варти, якби МВС або Національна поліція лояльно ставилися до їхнього створення.

"На сьогодні немає моделі, яка б усіх влаштувала. Наведу приклад. Є підрозділ Національної поліції і місцева поліція, яка фінансується з місцевого бюджету. Хто їм віддаватиме наказ, щоб зупинити рейдерів? Або хуліганів, які громлять заправку, що будується? Мер або керівник поліції? І хто погоджуватиме їхні дії?" - зазначив Клименко.

"Право на застосування сили в країні має лише Національна поліція - і це правильно! Можливо, з розвитком суспільства, місцевого самоврядування, децентралізації ми вийдемо на цивілізоване вирішення цього питання. Але ми маємо до цього дорости", - продовжив глава Нацполіції.

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Нещодавно у Львівській області поліція діяла надмірно агресивно проти учасників акції протесту. Це визнав голова Львівської ОДА Маркіян Мальський, який запропонував главі Нацполіції області написати заяву про відставку. Той відмовився.

За словами Клименка, Нацполіція розбирається з цією ситуацією.

"Скажу одне: поліція в політиці участі не братиме. Робити політичні заяви - це право глави адміністрації. Поліція має діяти винятково в межах закону. Є відповідні органи, які контролюють роботу поліції, вони і дадуть оцінку", - зазначив Клименко.

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