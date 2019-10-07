Обвал ґрунту біля гуртожитку в Дніпрі: Міська влада фінансово допомагає евакуйованим студентам, - ректор "Дніпровської політехніки" Півняк

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ректор Геннадій Півняк.

"Учора деяких студентів переселили в один з гуртожитків, де триває ремонт. Це були вимушені заходи, оскільки для нас найважливішим стало гарнтувати безпеку студентів. Сьогодні вранці їх почали переселяти в більш комфортні умови. Ще вчора організували триразове харчування для всіх студентів, які були евакуйовані з гуртожитку. Будемо продовжувати це робити і далі. До вирішення оперативних питань університету дуже швидко підключилася і міська влада на чолі з мером Борисом Філатовим. Ми відчуваємо суттєву підтримку, насамперед фінансову, для студентів", - заявив ректор НТУ "Дніпровська політехніка" Геннадій Півняк.

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Своєю чергою глава студради гірничого факультету Вадим Сорока зазначив, що тих, хто проживав у другому гуртожитку, евакуювали також спільними зусиллями всього університету.

"Зараз ми вже знаємо, що студентам буде надана матеріальна допомога від мера Бориса Філатова для забезпечення всього необхідного, і ми цьому дуже раді", - сказав Сорока.









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