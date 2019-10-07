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07.10.19 11:24

Суд відхилив позов братів Кличків про захист честі і гідності проти каналу "1+1"

Подільський районний суд Києва задовольнив клопотання ТОВ "Студія 1+1" і відхилив цивільний позов Володимира і Віталія Кличків проти телеканалу.

Суд відхилив позов братів Кличків про захист честі і гідності проти каналу "1+1"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "1+1".

"Телеканал "1+1" задоволений рішенням суду і ще раз підкреслює, що у своїй редакційній політиці журналісти керуються фактами, і на неї не впливають ні менеджмент, ні власники. Ми і надалі продовжимо викривати кримінальні справи в столиці, і будь-які спроби обмовити канал не зупинять ведення журналістських розслідувань", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 26 липня мер Києва Віталій Кличко і його брат, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко подали позов на телеканал "1+1".

Кличко заявив, що проти нього розгорнуто широку кампанію з його дискредитації: "Це та інформація про якісь надумані провадження проти мене, які, до речі, ініціюють соратники Януковича".

Також, нещодавно Мер Києва Кличко заявив, що має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка. На думку Віталія Кличка, останні матеріали телеканалу "1+1", у яких йдеться про його роботу, мають маніпулятивний характер.

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