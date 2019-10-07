Україна підписала Програму співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Сторони також підписали меморандум про співпрацю, який, зокрема, передбачає створення в Україні Національного центру інтелектуальної власності.

"Ми плануємо створити Національний навчальний центр з інтелектуальної власності за методологією Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також розвинути мережу Центрів підтримки технологій та інновацій. У перспективі приєднання України до Марракеського договору про полегшення доступу осіб з порушеннями зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану інформацію до опублікованих творів", - цитує міністерство Тараса Качку.

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