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07.10.19 11:39

Україна підписала Програму співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка і генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсіс Гаррі підписали Програму співробітництва на 2020-2021 рр.

Україна підписала Програму співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Сторони також підписали меморандум про співпрацю, який, зокрема, передбачає створення в Україні Національного центру інтелектуальної власності.

"Ми плануємо створити Національний навчальний центр з інтелектуальної власності за методологією Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також розвинути мережу Центрів підтримки технологій та інновацій. У перспективі приєднання України до Марракеського договору про полегшення доступу осіб з порушеннями зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану інформацію до опублікованих творів", - цитує міністерство Тараса Качку.

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