На "1+1" були журналісти, які не сприймали Зеленського і гнівалися на тих, хто робить про нього сюжети, - нардепка Василевська-Смаглюк

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Нардепка підтвердила інформацію про те, що велика частина людей не симпатизувала Зеленському і не сприймала нахилу "Плюсів" у пропаганду.

У відповідь на запитання, чи правда, що в період президентських перегонів мали місце деякі тертя в колективі, Василевська-Смаглюк сказала: "Ну, я не можу сказати, що рівно половина була "за", а половина - "проти". Або 70% "за" і 30% - "проти". Були люди - і це були люди з керівного складу, і група серед журналістів першого ешелону, які справді не сприймали Зеленського. І так, вони гнівалися на іншу частину, яка робила сюжети про Зеленського".

Також нардепка повідомила, що сюжети про Порошенка були проєктами Дубинського.

"То були проєкти Дубинського. Я цього не зачіпаю, нехай він коментує ... Так ось, я про Зеленського не зробила жодного сюжету. Ні за, ні проти. Я робила сюжети, коли з'явилися представники нової влади, коли були призначені начальник Генштабу, новий начальник податкової. Я брала у них інтерв'ю і завжди ставила незручні для нової влади питання про зв'язки з тим же Коломойським, наприклад. Тобто в мене завжди була повна свобода. Мені не соромно за жоден свій сюжет", - підкреслила Василевська-Смаглюк.

Повністю інтерв'ю з Ольгою Василевською-Смаглюк читайте тут.

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