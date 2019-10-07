"Угода щодо Донбасу і мир з Росією - це різні речі", - Кулеба

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив на зустрічі з бізнес-спільнотою в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Залишиться Крим, агресія Росії проти України почалася з окупації Криму, незаконної. Донбас, угода по Донбасу і мир із Росією - це різні речі",- сказав Кулеба.

На його переконання, у цьому питанні українці мають бути реалістами та чітко усвідомлювати, що РФ і надалі намагатиметься заважати Україні у розвитку.

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"Стратегічна мета Росії - розворот України, наша стратегічна мета - продовження курсу. Це як ваші конкуренти, їх мета задавити вас на ринку, але це не означає, що ви будете сидіти, склавши лапки, і говорити, окей, задавили, так задавили. Кожен веде свою гру, і тут сили асиметричні", - сказав урядовець.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованій території Донецької та Луганської областей не будуть проводитися, поки там перебуватимуть військові РФ.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.