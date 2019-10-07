Зеленський заявив про готовність створити спільний зі Штатами слідчий комітет у справі Байдена, - ЗМІ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю японському агентству Kyodo. Видання передає слова Зеленського.

"Він (Зеленський. - Ред.) також сказав Трампу, що якщо прокурори США зажадають співпраці для проведення розслідування, заснованого на міжнародному праві, відповідно до внутрішнього законодавства Україна може почати розслідування шляхом створення спільного слідчого комітету", - пише Kyodo.

За твердженням агентства, Зеленський також додав, що згідно з Конституцією України президент не має повноважень доручати генеральному прокурору або слідчим органам розглядати конкретні справи.

Зеленський, крім того, заперечує, що президент США Дональд Трамп підштовхував його до розслідування проти Байдена.

"На мене ніколи не чинили тиску, і не було жодних умов для проведення зустрічі з Трампом або отримання зброї натомість", - сказав Зеленський.

Зеленський також сказав, що "Україна не має бути втягнута в скандали, пов'язані з президентськими виборами", зазначивши, що кожна сторона публікує інформацію в особистих інтересах.

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Нагадаємо, як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.