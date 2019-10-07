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07.10.19 12:44

Наша мета - забезпечити Центр надання адмінпослуг у кожній громаді, - Корнієнко про децентралізацію

У парламентській фракції "Слуга народу" націлені в межах децентралізації забезпечити роботу Центру надання адміністративних послуг у кожній новоствореній громаді.

Наша мета - забезпечити Центр надання адмінпослуг у кожній громаді, - Корнієнко про децентралізацію

"Ми хочемо в межах децентралізації реалізувати підпроєкт "тотальної ЦНАПізації". Наша мета - забезпечити в кожній новоствореній громаді ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг. - Ред.), а в ньому реалізовувати максимально послуги, які можливо спустити на його рівень. Щоб у людини не було постійної потреби виїжджати в районний чи обласний центр", - сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Корнієнко також зауважив, що в майбутньому цілком реальним є "спустити" частину послуг на старост.

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"Наступний рівень, - трохи на майбутнє, але теж реально, - спустити частину цих послуг на старост. Щоб староста села міг, наприклад, видавати свідоцтво про смерть, про народження, реєструвати шлюби, реєструвати бізнес просто в селі", - сказав він.

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