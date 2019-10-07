Дати проведення зустрічі в "нормандському форматі" ще немає, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Дати Нормандського формату ще немає", - сказав Пристайко журналістам на пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем у понеділок у Києві.

Водночас, за його словами, всі сторони переговорного процесу готові до зустрічі.

"Усі умови виконані. Шукаємо прийнятну дату. Дати вже обговорюються, але я б не хотів їх озвучувати, поки не буде узгодження всіх сторін", - розповів Пристайко.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі питання щодо Донбасу будуть обговорюватися на зустрічі в нормандському форматі.

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