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07.10.19 12:51

Через обстріли Петровського та Золотого розведення сил і засобів сьогодні не розпочнеться, - Пристайко. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що заплановане раніше розведення сил і засобів у Золотому та Петровському (Луганська обл.) у понеділок, 7 жовтня, не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем у понеділок у Києві.

"Сьогодні мало б розпочатися розведення, і справді про це була домовленість у Мінську нашої переговорної команди (ТКГ. - Ред.)... На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні кілька днів тому Петровське та Золоте. А наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було в тому, що розведення розпочинається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбуваються обстріли", - сказав Пристайко.

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Згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил у районі Золотого та Петровського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.

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