Зеленський спростив в'їзд і виїзд з окупованих районів Донбасу, а також переміщення товарів в ОРДЛО, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі Президента України №738/2019 "Про невідкладні заходи щодо створення умов для переходу громадян і проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець в Станично-Луганському районі Луганської області та відповідних контрольних пунктах в'їзду/виїзду", датованому 7 жовтня.

"З метою створення умов для переходу громадян та проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Луганської області, забезпечення відновлення зруйнованого мостового переходу, а також належного облаштування контрольного пункту в’їзду/виїзду "Станиця Луганська" та інших контрольних пунктів в’їзду/виїзду постановляю:

Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації невідкладно вжити в установленому порядку заходів, пов’язаних з відновленням до 27 листопада 2019 року зруйнованого мостового переходу через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Луганської області, а також облаштуванням контрольного пункту в’їзду/виїзду "Станиця Луганська", забезпечивши, зокрема:

налагодження ефективної взаємодії суб’єктів, залучених до ремонтно-відновлювальних робіт;

доступ виконавців ремонтно-відновлювальних робіт на відповідні об’єкти та їх безпеку;

цілодобову охорону та освітлення місць зберігання будівельних матеріалів, а також залучених до виконання ремонтно-відновлювальних робіт автотранспортних засобів та спеціалізованої інженерної техніки;

своєчасне виконання робіт щодо монтажу тимчасової мостової конструкції з метою створення зручних умов для проходу громадян на період проведення ремонтно-відновлювальних робіт мостового переходу через річку Сіверський Донець;

безперебійне функціонування контрольного пункту в’їзду/виїзду "Станиця Луганська".

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Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо:

чіткого унормування питань облаштування, утримання та функціонування контрольних пунктів в’їзду/виїзду, на яких здійснюються заходи контролю в’їзду/виїзду осіб, транспортних засобів та товарів, які переміщуються на тимчасово окуповані території та з таких територій, опрацювавши питання щодо доцільності здійснення функцій з облаштування, утримання та обслуговування таких контрольних пунктів в’їзду/виїзду визначеним центральним органом виконавчої влади;

опрацювання питання стосовно спрощення в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій, а також організації надання на контрольних пунктах в’їзду/виїзду, на яких здійснюються заходи контролю в’їзду/виїзду осіб, транспортних засобів та товарів, які переміщуються на тимчасово окуповані території та з таких територій, медичної допомоги, допомоги у пересуванні особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення;

забезпечення покращення умов проїзду та безпеки руху шляхом виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення H-21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — Донецьк (на ділянці Старобільськ — Щастя) та Т1306 Сєвєродонецьк — Новоайдар", - йдеться в тексті Указу.

Зазначається, що цей Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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