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07.10.19 14:04

"Перепис населення" в ОРДЛО: окупанти збирають специфічну інформацію про місцевих жителів, - ГУР

Російські окупаційні адміністрації з 1 жовтня ц.р. розпочали т.зв. перепис населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

"Перепис населення" в ОРДЛО: окупанти збирають специфічну інформацію про місцевих жителів, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Перепису підлягають всі особи, які були прописані до 2014 року на тимчасово окупованих територіях. Під час анкетування місцевих жителів збирається як традиційна інформація, у т.ч. про вік, національність, освіту тощо, так і специфічна, що стосується офіційного чи неофіційного працевлаштування, у державних чи приватних установах та питання, що пов’язані з громадською активністю", - йдеться в повідомленні.

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Водночас анкетування в певної частини громадян викликало обурення через необхідність давати відповіді, які можуть слугувати для формування персоніфікованих досьє і у подальшому використанні окупантами для обмеження прав і свобод опитаних.

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