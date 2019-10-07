Незабаром по всій Україні запустять групи реагування на сімейне насильство, - глава Нацполіції Клименко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Сімейне насильство. Те, про що не прийнято говорити. Але ми розуміємо, як часто жінки і діти страждають у сім'ях від насильства. Ще в 2017 році ми запустили в трьох регіонах пілотний проєкт під умовною назвою "Поліна" (скорочено від "поліція проти насильства". - Ред.). Це групи реагування, які обслуговують винятково виклики щодо домашнього насильства. Результати роботи таких груп вражаючі. Тому ухвалено рішення запустити цей проєкт по всіх регіонах України", - поінформував він.

Клименко повідомив, що з 2017 року цей проєкт працює в Дарницькому районі Києва, Малиновському районі Одеси та в місті Сєверодонецьку Луганської області: "Думаю, зовсім скоро дамо старт "Поліні" по всій Україні. Це будуть перші 45 екіпажів, які отримають автомобілі, сучасне технічне оснащення і будуть доволі ефективними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали жителя Черкащини, який напився і зґвалтував 11-річну дівчинку

Говорячи про те, наскільки був успішним цей проєкт у Києві, Клименко зазначив, що він був запущений не так давно, але перші результати вже доволі переконливо засвідчили необхідність цього проєкту: "Для більш ефективної роботи потрібна спеціальна підготовка співробітників, оскільки бувають випадки, коли вони не зовсім розуміють, із чим зіткнуться. Траплялися ножові поранення від одного з учасників конфлікту, тому що поліцейський не завжди правильно оцінює обставини, коли їде на сімейний конфлікт. А їм там зустрічаються і наркомани, і алкоголіки, і люди з психічними захворюваннями, і просто агресивні. Тому зараз працюємо над цією системою реагування".

"Одночасно з уведенням підрозділів, які займатимуться протидією домашньому насильству, ми плануємо - спільно з іноземними партнерами - запровадити загальнонаціональну базу даних із системою синіх, жовтих і червоних карток - відповідно до рівня насильства в сім'ї. І наявність у досьє агресора таких карток, для жінки, яка перевищила самооборону, має значно пом'якшувати її вину під час розгляду справи.