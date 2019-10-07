Спонсори кампанії Трампа намагалися вплинути на зміну керівництва "Нафтогазу", - Associated Press

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомило інформагентство Associated Press.

За даними, підприємці Лев Парнас та Ігор Фруман разом із нафтовим магнатом Гаррі Сарджентом III нібито стояли за намаганням змінити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва на народженого в Росії громадянина США Андрія Фаворова.

Aгенція посилається на анонімні джерела та доповідь, написану в посольстві США в Україні. В Офісі президента України відмовилися коментувати ці повідомлення. Так само коментарів не надали Парнас, Фруман та Сарджент.

Фаворов казав своєму колишньому партнеру в енергетичній галузі США, що сприйняв зустріч із цими трьома особами як потенційний "шантаж", пише AP.

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Як з’ясували журналісти-розслідувачі Центру досліджень корупції та організованої злочинності (OCCRP), Лев Парнас та Ігор Фруман також влаштовували зустрічі з українськими чиновниками для адвоката президента Трампа Руді Джуліані, коли він цікавився потенційними конкурентами Трампа на виборах 2020 року.



Нині три комітети Палати представників Конгресу США здійснюють щодо Трампа розслідування про імпічмент, пов’язане з його висловлюваннями в перебігу телефонної розмови 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським. Під час дзвінка, згідно зі скаргою урядового інформатора, Трамп нібито попросив Зеленського про допомогу в розслідуванні щодо потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена та його сина Гантера.

Палата представників вже викликала для допиту в рамках розслідування Парнаса на 10 жовтня, а Фрумана на 11 жовтня.