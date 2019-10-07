Скандал довколо розмови Зеленського і Трампа справді шкодить Україні, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевич у Києві.

"Найменше, чого ми би хотіли у ситуації, коли у нас є війна з Росією, надзвичайно складні переговори, коли у нас стільки багато проблем - це бути втягнутими у внутрішню політику Сполучених Штатів напередодні їхніх виборів".

Голова МЗС України зазначив, що Зеленський сказав Трампу, що особисто для себе вважає втручання у вибори "найбільшою загрозою" і що "цього не допускає і не може уявити, щоб хтось з українців втручався в чужі вибори" в інших країнах, тим більше у США.

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"Це дійсно шкодить нам. Ми намагаємося пояснити про те, що розслідування, які мають вестися і щодо Burisma і щодо інших компаній, - вони мають відбуватися без втручання уряду. Вони мають бути справедливими", - заявив Пристайко.





Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.