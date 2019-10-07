Найманці РФ 20 хвилин били по Золотому - одній з ділянок розведення сил. Від початку доби - 7 ворожих обстрілів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Майже з опівночі, з напрямку від селища Доломітне окупанти випустили 3 міни калібру 82 мм та вели вогонь з великокаліберних кулеметів по наших захисниках селища Травневе.

Після 07:00 знову ж від Доломітного ворог випустив 14 мін 120-го калібру по оборонцях Новолуганського.

З 08:00 протягом 20 хвилин противник вів обстріл у районі ділянки розведення н.п. Золоте, застосовуючи з напрямку від окупованого міста Первомайськ станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

З 10:00 під ворожим вогнем із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння опинилися наші захисники Луганського.

Окрім цього, російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм випустили після 08:30 ранку 8 мін по наших оборонцях Чермалика, близько 11:00 – 5 мін у районі Новолуганського, та з 11:10 – 3 міни по оборонцях селища Гладосове", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в Міноборони, українські воїни вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові засоби.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат серед захисників України немає", - сказано в повідомленні.