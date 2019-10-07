Джекпот, який мусить бути зірваний, - €190 мільйонів, виграти приз можна з України

Джекпот EuroMillions на суму € 190 мільйонів акумулював 4 рази після того, як досяг максимальної позначки! Це означає, що за результатами майбутнього тиражу, який відбудеться ввечері у вівторок, приз повинен бути зірваний, в іншому випадку сума джекпоту буде поділена між переможцями другої призової категорії!

Найбільша лотерея Європи Євромільйони (EuroMillions) анонсувала розіграш джекпоту в розмірі € 203.4 мільйонів. Нинішній призовий фонд вже побив світовий рекорд. За результатами попереднього розіграшу комбінацію з шести чисел знову ніхто не вгадав.

Сьогодні ввечері найбільша транснаціональна лотерея Європи EuroMillions пропонує джекпот у розмірі 190 мільйонів євро. Це не тільки найбільший лотерейний приз в Європі, але і найбільший лотерейний приз в світі.

Якщо ви впевнені, що виграти такий гігантський лотерейний приз Європи, перебуваючи в Україні, неможливо, спробуйте сервіс TheLotter, завдяки якому ви можете придбати офіційні лотерейні квитки, як якщо б ви особисто знаходилися в Європі!

Як українці можуть брати участь в тиражі Євромільйони?

Громадяни України можуть брати участь в лотерейних тиражах Євромільйони нарівні з резидентами країн-учасниць. Щоб стати учасником супер-розіграшу, необхідно вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лаки стар" (1-12).

Грати в Євромільйони онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті і заповніть лотерейний білет. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати білета ви побачите скановану копію вашого білета в вашому особистому кабінеті.

Крок 1: Створити акаунт на сайті Thelotter.com

Крок 2: Виберіть участь в супер-тиражі Євромільйони і відзначте п'ять номерів від 1 до 50, а також дві "Лакі Стар" від 1 до 12.

Крок 3: Отримайте скан фактичного білета, придбаного від вашого імені в ваш особистий акаунт на сайті і чекайте результатів тиражу.

У разі виграшу, TheLotter.com негайно повідомить вас про це!

Люди виграють в лотереї Європи і США, не покидаючи рідних стін.

З дня заснування в 2002 році сервіс TheLotter допоміг людям виграти більше $70 мільйонів - наприкінці 2015 гравець з Іраку зірвав $ 6,4-мільйонний джекпот в лотерею Орегон Мегабакс.

У 2016 році пенсіонер з Ель-Сальвадора виграв мільйон доларів, а гравець з Канади взяв другий приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

Відповідно до правил європейської лотереї, білети купуються співробітниками локального офісу на території Іспанії і зберігаються в спеціалізованих сейфах до запитання. Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот знаменитої міжнаціональної європейської лотереї, придбайте білети ЄвроМільйонів вже сьогодні.

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