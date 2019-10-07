Нобелівську премію з медицини присудили вченим зі США та Великої Британії за відкриття механізму адаптації клітин до кисню

Нагороду присуджено Вільяму Келіну (США), Пітеру Реткліфу (Велика Британія) і Грегу Семенца (США) за дослідження адаптації клітин до нестачі кисню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вони з'ясували молекулярний механізм, який регулює активність генів у відповідь на різні рівні кисню.

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Вони отримають 9 млн шведських крон (приблизно $900 000), які розділять між собою.

"Про фундаментальне значення кисню знали давно, але як клітини адаптуються до змін його рівня, залишалося невідомим. Цього року нагороджена премією робота розкриває молекулярні механізми, що лежать в основі того, як клітини адаптуються до змін у постачанні киснем", - пишуть у комітеті.

У комітеті вважають, що відкриття цих учених "мають фундаментальне значення для фізіології", а також вони "проклали шлях до багатообіцяючих нових стратегій боротьби з анемією, раком і багатьма іншими захворюваннями".