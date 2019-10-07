Яневський подав заяву до поліції через інцидент Мендель із журналістом Андрушком

Відповідну заяву в управління Нацполіції в Солом'янському районі столиці Яневський опублікував у Facebook.

Наводимо повний текст заяви:

"ЗАЯВА

про вчинення злочину

Повідомляю Вас про наступні обставини:

З відкритих джерел (мережа Інтернет) мені стало відомо про вчинення злочину службовою особою - Прессекретарем Президента України громадянкою Мендель Юлією Володимирівною.

5 вересня 2019 року, близько 10 години ранку до будівлі Вищого антикорупційного суду, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, прибув Президент України Володимир Олександрович Зеленський зі своїм оточенням, серед яких перебувала і Прессекретар України Мендель Ю.В. Біля входу до приміщення, Президента України чекали представники ЗМІ, серед яких був журналіст програми "Схеми" "Радіо "Свобода" та Першого Суспільного телеканалу Андрушко Сергій Степанович. Як вбачається з відеоматеріалів за посиланням: https://www.facebook.com/corruption.schemes/videos/389325218429171/?t=19

Прессекретар Президента Мендель Ю.В у грубій формі відштовхнула журналіста під час задання ним запитання Президенту та фактично завадила Президенту виконати свій обов’язок, щодо надання відповіді на запитання журналіста відносно висвітлення діяльності посадової особи Офісу Президента України. Таким чином, Прессекретарем, усупереч встановленим її посадовим обов’язкам, що визначені Положенням про Прес-службу Президента України, допущено дії, що не мають нічого спільного з організацією висвітлення діяльності Президента України та забезпечення його зв'язків із засобами масової інформації та створенню для журналістів сприятливих умов для роботи.

Більше того, дії Прессекретаря Президента є протиправними з точки зору кримінального законодавства, оскільки застосувавши фізичний вплив на журналіста Прессекретарем допущено умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності, відповідальність за які передбачено ст. 171 КК України. Здійснивши напад на журналіста, службова особа Мендель Ю.В. з перевищенням повноважень, умисно порушила право журналіста на вільне збирання інформації, унеможливила його доступ до інформації, здійснила вплив у фізичній формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків.

Треба зазначити, що це не одиничний випадок перешкоджання законній діяльності журналістів та виконанню Президентом України своїх конституційних обов’язків з боку даної особи. Так, наприклад, 15 вересня 2019 р. вона відштовхнула журналіста "Радіо "Свобода" Крістофера Міллера від Президента України, чим перешкодила Голові держави завершити відповідь на питання, а журналісту - виконувати свої професійні обов"язки (відеодоказ тут: https://youtu.be/dAA5XfF8XHI).

Вищевказане свідчить про систематичний характер протиправної діяльності службової особи, що загрожує інтересам держави, суспільства, основам та принципам громадянського суспільства, створює негативний образ держави Україна за кордоном.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 55, 56, 214, 215, 216 КПК України, ПРОШУ:

1. Внести мою заяву про вчинення Мендель Юлією Володимирівною кримінального правопорушення за ч.2. ч.3 ст. 171 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати мені пам’ятку про процесуальні права та обов`язки.

2. У строк передбачений КПК України розпочати досудове розслідування, з підстави вчинення правопорушення, що має ознаки складу злочину, передбаченого ч.2.ч.3 ст. 171 КК України.

3. Повідомити мене, у встановленому законом порядку і терміни, про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування.

Яневський Д.Б "07" жовтня 2019 р".

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Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів