Пристайко про можливий зрив РФ домовленостей щодо Донбасу: У нас є плани і В, і С, і D, але говорити про них зарано. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем.

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Відповідаючи на запитання, чи має Україна альтернативні плани дій на випадок, якщо Росія не виконуватиме домовленості вже після імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, міністр сказав: "Що стосується того, чи є у нас плани В, С і D - так , дійсно, у нас є ці плани, але, очевидно, ми не будемо про них говорити, поки у нас є та можливість, яка зараз буде обговорюватися лідерами в "нормандській четвірці".

Раніше Пристайко повідомив, що поки немає законів про проведення виборів і про особливий статус Донбасу, "формула Штайнмаєра" нічого не означає.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.