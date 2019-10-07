При Мінветеранів сформовано групу для підтримки засуджених і обвинувачених у вчиненні злочинів ветеранів, - міністерка Коляда

"Я зараз активно включилась у процес лобіювання ефективної програми психосоціальної адаптації. Саме тому, ми сформували ситуативну групу з підтримки та допомоги засудженим українським ветеранам та тим, які перебувають під слідством. І питання не у виправданні вчинку, а у подоланні наслідку стресових розладів, їхньої профілактики", - написала Коляда в блозі на "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Міністерка підкреслила, що ця ситуативна група в складі психологів, юристів, соціальних працівників діятиме на постійній основі, оскільки вона допускає, що подібних випадків буде чимало.

"Скорочення фінансування програми психосоціальної адаптації, очевидно, призведе до збільшення таких випадків", - додала Коляда.

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Крім того, вона додала, що ініціює повернення практики проведення психолого-психіатричної судової експертизи військовими фахівцями, які знають специфіку отримання і наслідків бойової травми.