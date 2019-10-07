Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.10.19 15:50

Білорусь готова надати майданчик для будь-яких зустрічей з питань Донбасу, - глава МЗС Макей

Мінськ готовий надати майданчик для зустрічі будь-якого формату для врегулювання ситуації на Донбасі.

Білорусь готова надати майданчик для будь-яких зустрічей з питань Донбасу, - глава МЗС Макей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

"Ви знаєте нашу позицію: ми завжди готові зробити все можливе, щоб конфлікт в Україні якнайшвидше завершився, зокрема ми готові забезпечити (проведення. - Ред.) будь-яких зустрічей – у "нормандському форматі", розширеному "нормандському форматі", в інших форматах - якщо до нас надійдуть відповідні запити", - сказав міністр.

Водночас міністр зазначив, що поки "конкретних пропозицій не було".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі питання щодо Донбасу обговорюватимуться на зустрічі в нормандському форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дати проведення зустрічі в "нормандському форматі" ще немає, - Пристайко

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100