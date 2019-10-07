Білорусь готова надати майданчик для будь-яких зустрічей з питань Донбасу, - глава МЗС Макей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
"Ви знаєте нашу позицію: ми завжди готові зробити все можливе, щоб конфлікт в Україні якнайшвидше завершився, зокрема ми готові забезпечити (проведення. - Ред.) будь-яких зустрічей – у "нормандському форматі", розширеному "нормандському форматі", в інших форматах - якщо до нас надійдуть відповідні запити", - сказав міністр.
Водночас міністр зазначив, що поки "конкретних пропозицій не було".
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі питання щодо Донбасу обговорюватимуться на зустрічі в нормандському форматі.