Білорусь готова надати майданчик для будь-яких зустрічей з питань Донбасу, - глава МЗС Макей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

"Ви знаєте нашу позицію: ми завжди готові зробити все можливе, щоб конфлікт в Україні якнайшвидше завершився, зокрема ми готові забезпечити (проведення. - Ред.) будь-яких зустрічей – у "нормандському форматі", розширеному "нормандському форматі", в інших форматах - якщо до нас надійдуть відповідні запити", - сказав міністр.

Водночас міністр зазначив, що поки "конкретних пропозицій не було".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі питання щодо Донбасу обговорюватимуться на зустрічі в нормандському форматі.

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