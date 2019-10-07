Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати "на розвиток спорту"

Таку думку висловив нардеп Олександр Дубінський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу 1% податку з обміну валют (законопроєкт 2208). Вважаю, що у разі запровадження чека з кожної касової операції (законопроєкт 1053-1) + жорсткі санкції за його невидачу (1073-1) - потрібно створювати стимули для обміну валют у безготівковій формі. Тобто, якщо валюта розміщується на поточному/картковому/віртуальному рахунку - обмін проводиться без комісії. Якщо ж обмін відбувається в готівковій формі - платите податки в бюджет. На розвиток спорту. Тому що готівкова валюта в країні, переважно, з'являється з тіньової економіки і хабарів", - написав народний обранець.

Він упевнений, що таким чином готівковий валютний обмін буде переведений "у білу".

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"Щоб валюта потрапляла в банки, і не підписувала сірий готівковий обіг і валютних спекулянтів. Які потім знову будуть розгойдувати курсову хвилю, заганяючи "оленів", - зазначив Дубінський.

На його думку, наступний крок - офшори: "Вважаю, що кожен підприємець, який працює з офшорною компанією, має принести довідку про її кінцевого бенефіціара. Якщо ним є громадянин України - то ДФС має застосувати до нього податок на доходи фізосіб".

Зазначимо, що на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт №2208 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення загальнодержавного збору на розвиток спорту.

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Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua





Скриншот сторінки проєкту закону №2208