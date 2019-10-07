ДТЕК заблокував імпорт дешевшої електроенергії зі Словаччини, - Герус

Про це у своїй колонці на БізнесЦензорі розповів нардеп (СН), глава комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

"Україна працює в режимі двох енергетичних систем: Бурштинський острів - Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Тут "ДТЕК Західенерего" контролює близько 95% всього виробництва електроенергії. Об'єднана енергетична система України - інші області. Тут ДТЕК контролює понад 60% нерегульованого ринку (того, що перебуває за межами спеціальних обов'язків)", - розповів Герус, зазначивши, - "Власником компанії ДТЕК, яка отримує близько 60% грошей з кожної платіжки за електроенергію є найбагатший українець Рінат Ахметов".

"Конкурувати з ДТЕК і покривати відповідні дефіцити могла б імпортна електроенергія, в Словаччині суттєво дешевше, ніж на "вільному конкурентному" українському ринку. Але ДТЕК заблокував і цей імпорт - викупив потужності відповідних ліній електропередачі, але використовував їх для реального імпорту тільки на 25% . Фактично це було зроблено, щоб ніхто інший не міг імпортувати, і щоб у компанії ДТЕК зберігалася можливість створювати дефіцити електроенергії і зростання цін. Іншого пояснення тут не існує, адже електроенергія в Словаччині в той самий час була на 30% дешевше, ніж "електроенергія від ДТЕК", тому імпорт був вигідний", - акцентував Герус.

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"Вугільні електростанції навмисно виводять свої блоки з "ринку на добу вперед", щоб викликати дефіцити і зростання вартості електроенергії. Таким чином, у вересні середній дефіцит електроенергії з 23.00 до 24.00 становив 12 064 МВт, а це понад 50% споживання електроенергії всієї країни. З липня такий дефіцит зріс приблизно на 400%. Середній погодинний дефіцит електроенергії зріс на 86% з 802 МВт в липні до 1490 МВт у вересні. З кожним місяцем нового "вільного конкурентного ринку" ситуація тільки погіршується", - підкреслив нардеп.

"Саме через такі створені ДТЕК дефіцити і почався імпорт електроенергії. Держава не здійснює жодного імпорту, але деякі споживачі, які не змогли купити для себе електроенергію в Україні, почали шукати її в інших країнах. Сьогодні сукупний імпорт з різних країн становить близько 500 МВт, що в 3 рази менше, ніж створений на ринку дефіцит. Але навіть вже цей імпорт заважає компанії ДТЕК зловживати своїм монопольним становищем, заробляти мільярди надприбутків і тримати в заручниках всю країну. Тому ви вже чуєте і ще будете чути вереск куплених депутатів, політиків і "експертів", які сидять на зарплаті у монополії", - резюмував Герус.