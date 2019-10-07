Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На засідання суду у справі Пашинського прийшов колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.









Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, представники прокуратури заявили про клопотання приєднати до справи низку документів, зокрема, оновлений текст підозри.

На це адвокат Андрій Федур заявив, що згідно з процедурою сторона захисту має право ознайомитися з клопотанням, і на це передбачено три години.

"Я думаю, що не для того було оголошено засідання, щоб відразу оголошувати перерву. А з урахуванням того, що зараз 16:00, то перерву потрібно оголошувати до завтра", - сказав він, зазначивши, що не бачить підстав для задоволення клопотання прокуратури .

Суддя звернула увагу, що заява і документи прокуратури оформлені неналежним чином. До того ж, з документами не була заздалегідь ознайомлена сторона захисту.

Однак суддя задовольнила клопотання прокуратури.

Федур зазначив, що він не був присутній при слідчих діях. Ознайомлюючись із матеріалами справи, він зазначив, що там відсутня низка оригіналів документів, хоча стороні захисту повинні бути надані оригінали. Сторона захисту заявила, що залишає за собою право по ходу справи витребувати оригінали цих документів.

"Ймовірно, справа формувалася поспіхом. Можливо до дати, сьогодні у декого день народження (ймовірно, йдеться про сьогоднішній день народження президента РФ Володимира Путіна. - Ред.)", - додав Федур.

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Прокуратура озвучила свою позицію. Вважає, що на волі Пашинський може впливати на свідків або перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом.

Після цього слово взяв Пашинський. Він озвучив свою версію подій, яку вже озвучував раніше. Заявив, що захищав свою дружину від загроз сексуального характеру. Він просив Хімікуса вибачитися, однак той із пляшкою пішов на Пашинського. За його словами, він вистрілив у повітря з криком "стояти". Однак Хімікус завдав йому удар по голові, і лише після цього був змушений вистрілити йому в ногу.

Пашинський наголосив, що сам надав потерпілому першу медичну допомогу, а його син у новорічну ніч займався влаштуванням Хімікуса в лікарню. Ці дії свідчать про те, що він не мав злого умислу.

Екснардеп нагадав, що справу давно закрито. Нинішнє засідання Пашинський пов'язав із помстою Портнова, "який не може пробачити, що йому довелося втікати".

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"Я заявляю, що Портнов перший заявив про те, що мені вручили підозру - буквально через 30 хвилин... Тут є ЗМІ, які писали, що я нібито втік в Емірати. Але я тут, і не боюсь. Портнов не може пробачити, що був відсторонений від потоків", - заявив він і назвав це "примітивною помстою, агонією та істерикою".

З приводу запобіжного заходу Пашинський підкреслив, що жодного разу не ухилився від жодної слідчої дії.

Також підкреслив, що як тільки почув про відновлення кримінального провадження, то сам повідомив ДБР і поліцію про місце свого перебування.

Федур заявив, що в тексті підозри, наданої прокуратурою, підозри як такої немає. "Ніде немає, що у мого підзахисного виникав умисел на заподіяння тілесних ушкоджень. Є про нанесення тілесних ушкоджень, але немає ні слова про умисел і коли він виник. При цьому говорити про обґрунтованість підозрі не доводиться", - сказав він. Також адвокат звернув увагу на масу фактичних і лексичних помилок у тексті, поданому прокуратурою.

Він зазначив, що це провадження слухалася кілька років, розслідування вело ДБР, умисел не доведено і в березні 2019 року справу було закрито через відсутність складу злочину.

При цьому, як підкреслив Федур, при поновленні справи генпрокурор послався на норму, яка може мати місце тільки при досудовому розслідуванні, а не тоді, коли справу вже закрито.

11 вересня генпрокурор скасував постанову про закриття кримінального провадження. При цьому обидва рішення прокуратура не надала суду, хоча зобов'язана це зробити згідно із законом.

"Минуло півроку, а заступник генпрокурора скасував постанову про закриття кримінальної справи. Але таких повноважень він за статтею 35 не має. Я розумію, що хотіли б мати ці радянські норми, але таких норм немає. Тому прокурор перевищив свої повноваження. На жаль, на цій стадії ми не можемо оскаржити його дії, тому можемо тільки про них говорити", - констатував адвокат.

При цьому, як запевняє Федур, у слідстві за ці півроку нічого не змінилося. "Просто змінилася позиція ДБР. До того ж, вже йдуть погрози моєму клієнтові, що його вже чекають на Лук'янівці і там йому влаштують "веселе життя"... Тобто змінилася тільки позиція ДБР. Нових доказів немає. Це свідчить про те чи інше замовлення", - сказав захисник.

Також Федур заявив, що в даному випадку слідство ніяк не вирішує питання самозахисту Пашинського.

Адвокат зазначив, що прокуратура не надала жодного доказу того, що перебуваючи на волі Пашинський може втекти або впливати на свідків.

"Відповідно, такого ризику немає, тому що прокурор не надав доказів. А вся поведінка мого підзахисного свідчить про те, що втікати він не має наміру", - резюмував Федур.

Також адвоката дивує, чому як запобіжний захід не запропонована альтернатива арешту.

"Не зважаючи на весь тиск на мого підзахисного через різні засоби інформації, який зводився до того, що йому треба тікати, він завжди з'являвся на всі виклики слідства і відповідав на всі дзвінки. Він жодного разу не порушив своїх процесуальних зобов'язань. За цих умов немає підстав для обрання запобіжного заходу", - зазначив Федур.

Оголошено перерву. Очікується оприлюднення рішення суду о 19:00.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.