Населення в Золотому підтримує розведення військ, - заступниця міністра оборони Фролова

Про це в Івано-Франківську на зустрічі "Діалоги про Україну" повідомила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні міністр оборони спілкувався з місцевим населенням кілька годин. У населеному пункті Золоте, яке розташоване в зоні розведення, місцеве населення абсолютно підтримує розведення військ. Жодних негативних настроїв немає", - зазначила Фролова.
За її словами, такі негативні настрої були лише у двох осіб, які приїхали з Києва, тоді як місцеві люди хочуть відновлення доріг та інфраструктури.
"Хочу зауважити, що загальна протяжність лінії розмежування є 410 км. Зараз три учасники, про які йдеться, а це Станиця Луганська, Золоте і Петровське має близько 3-х км, тобто розведення відбудеться на 1 км з кожної сторони від цих населених пунктів", - зазначила заступниця міністра оборони.
Вона наголосила, що розведення військ розпочали лише у Станиці Луганській. Ця операція, стверджують у Міноборони, не буде миттєвою, а довготривалою. Більше того, розведення буде дзеркальним, а тому поведінку протилежної сторони чітко моніторять.
"Розведення військ відбудеться не раніше, ніж на 7-й день після повного припинення вогню на ділянці, де воно передбачено. Якщо обстріли продовжуються, розведення військ не відбувається", - запевнила Фролова.