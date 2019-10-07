Ексглаву Держаудитслужби Гаврилову судитимуть за недостовірне декларування, - ВАКС

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Колегія Вищого антикорупційного суду постановила рішення про закриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 368-2 КК України проти ексглави Держаудитслужби у зв'язку з втратою чинності норми КК України за визнанням її неконституційною", - йдеться в повідомленні.

При цьому, суд тлумачить чинне законодавство шляхом практичної реалізації принципу верховенства права та керуючись ст. 7 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. У зв'язку з тим, що зазначена постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку, в підготовчому судовому засіданні було оголошено перерву.

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Про час і місце розгляду кримінального провадження в частині обвинувачення ексглави Держаудитслужби за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації) буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Гавриловій 23 січня було оголошено про підозру щодо попередньої кваліфікації за ч.3 ст.368-2 (незаконне збагачення) і ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними Цензор.НЕТ, НАБУ вручило підозру очільниці Держаудитслужби Гавриловій після перевірки аудиторами отримання квартири директором НАБУ.

25 січня суд відпустив главу Держаудитслужби Гаврилову під особисте зобов'язання. 29 січня суд залишив Гаврилову на посаді.

3 березня 2018 детективи НАБУ за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій про завершення досудового розслідування щодо неї і відкрили доступ до матеріалів слідства.

У квітні прокурори САП направили до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.