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07.10.19 17:23

Зеленський звернувся до Макрона з проханням продовжити пошуки українських моряків із затонулого в Атлантиці судна Bourbon Rhode

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Президента Французької Республіки Емманюеля Макрона з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію щодо шести зниклих громадян України – членів екіпажу судна Bourbon Rhode, яке затонуло в Атлантичному океані наприкінці вересня.

Зеленський звернувся до Макрона з проханням продовжити пошуки українських моряків із затонулого в Атлантиці судна Bourbon Rhode

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України надіслав листа Еммануелю Макрону, у якому висловив подяку за зусилля рятувальних служб Франції для порятунку моряків та пошуку тіл загиблих.

"Але залишається невідомою доля шести українців. Звертаюся до Вас, пане Президенте, також і від імені родин громадян України, що стали жертвами цієї трагедії, з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію і у разі необхідності вжити додаткових заходів", – сказано у зверненні Зеленського.

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Президент України підкреслив, що життя кожного українця є для нього найдорожчою цінністю.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукову операцію проводило Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

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