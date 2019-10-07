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07.10.19 17:18

Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду

Президент України Володимир Зеленський призначив суддею Оболонського районного суду ексдружину юриста Андрія Портнова Інну Белоконну. Крім неї, призначено ще 19 суддів до місцевих судів.

Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №735/2019.

"Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" постановляю:

Призначити в місцевих загальних судах на посади:

судді Погребищенського районного суду Вінницької області БОЙКА Антона Віталійовича;

судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ВЕРГЕЛЕСА Валерія Олександровича;

судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ПОКИДЮКА Вячеслава Миколайовича;

судді П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області ФИРСУ Юлію Вікторівну;

судді Житомирського районного суду Житомирської області БУТКЕВИЧА Максима Івановича;

судді Олевського районного суду Житомирської області ВИНАРА Любомира Вікторовича;

судді Радомишльського районного суду Житомирської області CIPEHKO Наталію Станіславівну;

судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя МУРАШОВУ Наталію Анатоліївну;

судді Лисичанського міського суду Луганської області КАЛМИКОВУ Юлію Олександрівну;

судді Червоноградського міського суду Львівської області РУДАКОВА Дмитра Ігоровича;

судді Яворівського районного суду Львівської області ШВЕД Наталію Петрівну;

судді Братського районного суду Миколаївської області СКАРНИЦЬКУ Інну Борисівну;

судді Красноокнянського районного суду Одеської області БУРДИНЮК Олену Сергіївну;

судді Зарічненського районного суду Рівненської області СНІТЧУК Руслану Михайлівну;

судді Балаклійського районного суду Харківської області ФЕЛЕНКА Юрія Анатолійовича;

судді Харківського районного суду Харківської області БЕРЕЗОВСЬКУ Ірину Валеріївну;

суддів Чорнобаївського районного суду Черкаської області: КВАШУ Ірину Михайлівну, ЛЕВЧЕНКА Василя Васильовича;

судді Бахмацького районного суду Чернігівської області ЛОБОДУ Наталію Віталіївну;

судді Оболонського районного суду міста Києва БЕЛОКОННУ Інну Вікторівну", - йдеться в повідомленні.

Інна Белоконна – колишня дружина ексрадника Віктора Януковича - Андрія Портнова (розлучилися в 1996-му році). До початку роботи суддею Белоконна три роки працювала юристом у фірмі "Медичні центри "Макс-Велл".

На початку 2012-го, коли Портнов був членом Вищої ради юстиції, Белоконна стає суддею Оболонського райсуду.

За словами Андрія Портнова, ніяких стосунків вони не підтримують.

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