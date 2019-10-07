До 129 зросла кількість отруєних у кінці вересня на весіллі в Чернівецькій області, - медики

Про це повідомляє пресслужба Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України за оперативними даними на 12:00 понеділка, передає Цензор.НЕТ.

"З числа осіб, що захворіли, всього госпіталізовано 73 людей, з них 19 дітей, зокрема до КНП "Вижницька районна лікарня" (м. Вашківці) госпіталізовано 24 осіб, з них 8 дітей, до КЗ "Путильська ЦРЛ" – 41 осіб, з них 10 дітей, до ОКУ "Обласна клінічна лікарня" м. Чернівці – 7 осіб (дорослі), ОКУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" - 1 (дитина). Іншим хворим проводиться амбулаторне лікування, ведеться медичне спостереження. За місцем проживання осіб, які були на весіллі, продовжуються заходи щодо активного виявлення випадків захворювань", - йдеться в повідомленні.

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В обласному лабораторному центрі поінформували, що за результатами обстеження клінічного матеріалу від 20 хворих виділено Salmonella enteritidis.

"За результатами бактеріологічних досліджень виділено Salmonella enteritidis варіант jena в таких зразках харчових продуктів: - риба форель в сметані; - стегно курки гарячого копчення; - холодець - риба смажена в клярі; - філе лосося мариноване; - ковбаса копчена; - рулет курячий; - пиріг з м'ясом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, йдеться в інформації, в усіх зазначених зразках харчових продуктів, за винятком "рулет курячий" виділена умовно-патогенна мікрофлора - Klebsiella pneumonia.

"Одночасно, в окремих зразках харчових продуктів - сирна кулька, відбивна свинна, домашня ковбаса, рулет з яйцем, торт з сметанним кремом, виділено К. pneumonia, в буженині – К. pneumonia, E. Coli, в оселедці – S. epidermidis", - інформують у Чернівецькому обласному лабораторному центрі.

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що 56 осіб, серед яких 10 дітей, отруїлися на двох весіллях у Чернівецькій області.

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