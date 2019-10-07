Терористку засудили до 11 років за вибух у рок-пабі "Стіна" в Харкові

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Призначити покарання у вигляді 11 років з конфіскацією всього належного Ковтун майна", - йдеться у вироку, оголошеному головуючим колегії Віктором Попрас.

Суд визнав Ковтун винною за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ч. 5 ст. 27 ст. 258 (співучасть у теракті) КК України.

Водночас у зв'язку з недоведеністю суд визнав Ковтун невинною в посяганні на територіальну цілісність України, а також у вибухах у шахті біля заводу ім. Малишева і біля ресторану "Британія" (ч. 2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч .1 ст.32; ч.1 ст.263 КК України) і виправдав її за цими статтями.

Суд вказав, що строк відбування покарання рахується з моменту взяття Ковтун під варту (16 листопада 2014 роки) і до вступу в силу вироку день попереднього ув'язнення враховується як 2 дні відбування покарання.

Нагадаємо, 20 листопада 2014 близько 17:47 вибухнула трансформаторна будка на перехресті вулиць Тринклера і Культури біля військового госпіталю. За словами волонтерів госпіталю, в інфекційному відділенні медзакладу вибило вікна, також вибухова хвиля розбила скло в житловому будинку навпроти.

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